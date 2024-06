Matteo Garrone racconta la poetica del suo cinema. Entrano nel vivo gli incontri di “Nutriarte“ al Gherlinda

E’ il giorno di Matteo Garrone (nella foto) a Nutriarte. Il celebre regista reduce dal successo di “Io Capitano“ candidato all’Oscar e vincitore di di due David di Donatello come miglior regista e miglior film, è oggi il grande ospite del festival in scena fino a domenica al Gherlinda: alle 19.30 Garrone terrà una masterclass nella Sala 3 del The Space nella quale affronterà un viaggio nella poetica reale del suo cinema d’arte, arricchito da spezzoni delle sue pellicole più amate. Sempre oggi, tra i vari appuntamenti, alle 16 Federica Iandolo presenta il suo libro “Madrine di ‘ndrangheta“ insieme al magistrato Giuseppe Ayala, collegato in videoconferenza mentre alle 17.30 si tiene la masterclass con Carlo degli Esposti, produttore di serie tv e film che racconterà “Come si diventa un grande produttore?“. L’ingresso è sempre libero con ticket da ritirare in biglietteria.

E ancora, domani si parte alle 15.30 con la scrittrice Franca Minnucci e la poetessa Anna Maria Farabbi a confronto sul “Carteggio tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio“ mentre alle 20 c’è il reading di Chiara Ricci su Anna Magnani mentre domenica, nella giornata finale, sono attesi alle 16.30 la show girl, attrice e coreografa Gabriella Labate, con il romanzo “Nudi“ e alle 21 la psicologa Alberta Basaglia, figlia di Franco, che presenta l’opera letteraria “Le nuvole di Picasso – Una bambina nella storia del manicomio liberato“ accompagnata dalla co-autrice Giulietta Raccanelli. Alle 15 c’è anche il reading-conferenza dello sceneggiatore, fumettista e influencer Alessio De Santa dal titolo “Sanno tutto di noi“ e alle 18 il talk con lo scrittore Gianluca Gotto che racconta “Gli 8 passi del Buddha verso la serenità“.