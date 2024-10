Maria Chiara Fagiani, bronzo ’azzurro’ nell’endurance equestre

GUBBIO – C’è un po’ di Gubbio nella medaglia di bronzo conquistata dalla nazionale Italiana Young Rider di Endurance equestre.

Il terzo posto è arrivato nel corso del campionato europeo tenutosi ad Arborea (in Sardegna) lo scorso 27 settembre, dietro a Spagna e Francia, e all’interno della squadra azzurra ha fatto parte anche l’amazzone eugubina Maria Chiara Fagiani, convocata dal selezionatore Nando Torre dopo un’annata di successi. Una gioia collettiva ma una delusione comunque per Maria Chiara, che nella gara più attesa è stata eliminata al secondo controllo veterinario e dopo aver percorso più di 70 km dei 120 previsti, per una zoppia della sua cavalla Elka du Barthas. L’amarezza della prestazione personale è stata stemperata soltanto dal prestigioso risultato finale della squadra italiana e dalla consapevolezza di essere tra le top 50 mondiali young rider della specialità, guardando al futuro con consapevolezza dei propri mezzi.