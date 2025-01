Mano tesa a chi è in difficoltà

PERUGIA - L’Ordine degli avvocati di Perugia ha presentato le attività previste dal progetto Spes per prevenire il sovraindebitamento, finanziato dall’Unione Europea. Il progetto dell’Ordine degli avvocati – che ha ottenuto il punteggio di valutazione 100/100 e un finanziamento europeo di 60mila euro - nasce dall’esigenza di lavorare per la realizzazione di un modello di contrasto al sovraindebitamento, come spiegato dal presidente Carlo Orlando e dai colleghi Silvia Ricci e Daniele Moretti, che hanno moderato l’incontro.

"L’Ordine degli avvocati di Perugia, che è sede dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, previsto dalla legge per la gestione di apposite procedure finalizzate all’esdebitazione delle persone in condizione a rischio – dice Orlando - sente l’esigenza di non limitare il proprio ruolo e quello dell’avvocato in generale a semplice gestore e compositore della crisi, ma di aprirsi alla società civile per lavorare alla realizzazione di un modello di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento".

All’incontro erano presenti tra gli altri il direttore di Fondazione Perugia Fabrizio Stazi, il direttore della Caritas don Marco Briziarelli, il presidente della Corte d’appello Giorgio Barbuto, il procuratore Sergio Sottani, il presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura Fausto Cardella.