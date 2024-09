Lite sui lavori pubblici. Il sindaco: "Ecco i soldi". L’opposizione all’attacco

GUBBIO

È tornato ieri a riunirsi in aula il consiglio comunale di Gubbio. Nel corso dell’assise, che si è svolta con una seduta mattutina e una pomeridiana, sono stati sollevati diversi temi rilevanti. Uno su tutti è quello relativo ai lavori pubblici: ne ha cominciato a parlare il sindaco Fiorucci con l’opposizione che è poi passata al contrattacco.

"Stiamo lavorando per portare a Gubbio una tappa del Giro d’Italia il 18 maggio 2025 – ha esordito Fiorucci – un evento di caratura internazionale. Dal Ministero della Cultura, inoltre, sono arrivati 1.7 milioni di euro per l’ex mattatoio comunale, 1 milione di euro – fondi regionali – per i lavori in corso presso l’Edificio Scolastico, 400mila euro per le operazioni di riqualificazione di via XX Settembre e 180mila euro per l’asfaltatura della strada di Castiglione Aldobrando".

La minoranza è quindi immediatamente esplosa, contestando e incalzando l’amministrazione, a partire dal consigliere Rocco Girlanda: "Non ho sentito comunicazioni sull’agosto più terribile degli ultimi anni a livello di turismo. Inoltre, quello di Gubbio è l’unico comune italiano, tra quelli che hanno recentemente votato, a non avere ancora delle linee programmatiche". Anche la consigliera Alessia Tasso ha incalzato su quest’ultimo argomento: "Non ci sono le linee programmatiche, sulla linea di cosa sono stati chiesti i finanziamenti di cui ha parlato il sindaco?".

A dirla tutta, le linee programmatiche sono state lette dal sindaco quasi seguendo il proprio programma elettorale, con l’opposizione che ha quindi evidenziato la complicata fattibilità di quanto detto; alcuni consiglieri hanno chiesto di rinviare l’approvazione, ma alla fine le linee programmatiche sono state avallate dalla maggioranza nonostante gli abbandoni della minoranza.

"Le linee programmatiche ci sono e sono il contratto che ho stipulato con gli elettori", ha risposto il sindaco Fiorucci, che ha poi puntato l’attenzione anche sulla ss219: "Serve l’allargamento della strada perché è una via di comunicazione importante con Perugia, con l’aeroporto, con Assisi, con le Marche e anche con l’ospedale di Branca. È importante muoversi e farsi sentire ma è bene farlo nei giusti modi; noi stiamo lavorando costantemente per raggiungere i nostri obiettivi".

Federico Minelli