Lezioni di spada agli attori . Montanari e Ausiello

TERNI Ospiti d’eccezione ieri mattina al Circolo Scherma gli attori Francesco Montanari e Raffaele Ausiello, insieme al regista Davide Sacco. "Il nostro maestro Alessandro Bartoli – si legge in un post del Cst – li ha preparati con grande passione per il duello finale dello spettacolo “Amleto”. Presto anche il pubblico ternano potrà assistere all’ “Amleto” e siamo fieri di aver contribuito a questo straordinario evento". "Un enorme grazie a Francesco, Raffaele e Davide – continua il Circolo Scherma Terni che ha anche postato le foto degli attori in azione – per aver condiviso con noi questa indimenticabile esperienza. Non vediamo l’ora di applaudire il loro lavoro sul palco".