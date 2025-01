Leonardo da Vinci. Scale d’emergenza con muro pericoloso

Fa paura quel muretto collocato proprio di fronte alla scala di emergenza della scuola media Leonardo Da Vinci del quartiere di Elce. Secondo alcuni genitori rende pericolosa l’evacuazione in caso di necessità ed è gravosa per le persone disabili. "I ragazzi - si legge in un post - si accalcherebbero uno sull’altro, riportando danni superiori a quelli che potrebbe provocare l’evento che giustifica l’uscita precipitosa. Segnalato il caso alle varie amministrazioni che si sono susseguite negli anni". Ora è stata informata l’assessora Tizi.