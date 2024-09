Legambiente e Perugia Pedala: "Una mappa della sosta selvaggia"

PERUGIA – Legambiente e la Fiab Perugia Pedala, associazione che promuove la mobilità a due ruote, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16/22 settembre, il cui tema quest’anno è dedicato a "La condivisione dello spazio pubblico") promuovono la mappatura della Sosta selvaggia nelle strade principali del capoluogo. "Come prima volta – affermano gli organizzatori – ci concentreremo su una zona ristretta della città di Perugia, ma l’obiettivo sarà, nel giro di qualche mese, arrivare ad una mappatura che restituisca una fotografia reale del fenomeno, cresciuto a dismisura negli ultimi anni; circostanza che toglie spazi e diritti a una larga fetta di cittadinanza, e rispetto al quale ci aspettiamo e intendiamo sollecitare un deciso cambio di passo dalla nuova amministrazione cittadina". L’appuntamento sarà per giovedì 19 settembre dalle 18 alle 20 circa, il punto di ritrovo sarà ai Tre Archi; in base al numero di adesioni, gli aderenti si divideranno in piccoli gruppi. Per adesioni, scrivere a: [email protected]