Legacoop Agroalimentare. Confermato Radicchi

Si è svolta ieri al l’Hotel Giò di Perugia l’assemblea delle cooperative di Legacoop Agroalimentare Umbria “Generazione Futuro” - Filiere Cooperative Sostenibili, che ha confermato Andrea Radicchi come responsabile regionale del Dipartimento. Oltre che l’elezione degli organi, che rappresenteranno l’Umbria in vista del congresso nazionale di Legacoop Agroalimentare che si terrà il prossimo 2-3 ottobre a Roma, l’intento è stato quello di stimolare un dibattito interno su prospettive ed idee per salvaguardare e potenziare il settore nei prossimi anni. È emersa un’analisi positiva del comparto regionale che ci offre uno spaccato significativo della situazione attuale del settore agricolo e delle sfide future che ci attendono. Il valore della produzione complessivo delle cooperative agroalimentari associate a legaccop è pari a 220 milioni, con più di 4600 soci e circa 700 occupati con un capitale sociale pari a 9 milioni di euro. Le cooperative associate sono leader nei settori cerealico, zootecnico, lattiero caseario, tabacchicolo, olivicolo non solo nella nostra regione ma punti di riferimento per l’italia centrale.