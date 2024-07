Le città finaliste fanno ’rete’ a Spoleto

SPOLETO Un incontro per rinsaldare il progetto di rete che coinvolge le città finaliste a “Capitale Italiana della Cultura 2025“. Dopo il protocollo d’intesa, firmato nel novembre scorso ad Agrigento, con l’obiettivo di creare una rete turistico-culturale italiana, il Comune di Spoleto ha invitato, in occasione del primo weekend del Festival dei Due Mondi, i rappresentanti di Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina e Roccasecca per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto. L’incontro, a cui hanno partecipato il sindaco Andrea Sisti e l’assessore Danilo Chiodetti, è stata l’occasione per confrontarsi soprattutto sulle modalità da adottare per realizzare iniziative comuni e partecipare insieme a bandi finalizzati allo sviluppo culturale della rete delle città finaliste. La delegazione ha visitato Palazzo Collicola.