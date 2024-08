Lavori stradali, tutti gli interventi in programma nei prossimi giorni

GUBBIO – Comincia ad attivarsi anche dal punto di vista dei lavori pubblici l’amministrazione Fiorucci: saranno diversi i lavori di manutenzione stradale nel corso della prossima settimana. Nelle settimane passate la via interessata era stata via XX Settembre per due giorni separati, mentre nella prossima saranno due zone diverse. Martedì 20 agosto dalle 14 alle 18 (o comunque fino al termine dei lavori) si svolgeranno i lavori di sistemazione del fondo stradale all’uscita di Porta Metauro Largo Santa Croce: la polizia locale installerà della segnaletica ad indicare i percorsi alternativi che gli utenti potranno seguire. Il giorno successivo, invece, mercoledì 21, ad essere interessata da alcuni lavori stradali sarà la rotatoria posta di fronte al parcheggio dell’ex seminario: dalle ore 6 alle 16 sarà chiusa via Paruccini dall’incrocio con via Epicuro fino alla rotatoria posta davanti al parcheggio dell’ex seminario. Lavori che, nonostante porteranno con sé degli inevitabili disagi, sono necessari per garantire la sicurezza stradale e una viabilità sempre aggiornata.