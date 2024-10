L’auto “vola“ nel parcheggio sotto la strada

Auto “volanti“ a Perugia. Seconda disavventura automobilistica, fortunatamente con conseguenze limitate, in due giorni, lungo le strade della città. Dopo lo spettacolare salto nel vuoto di una vettura che a Porta Pesa, dopo aver sfondato il parapetto è precipitata in via Enrico dal Pozzo, ancora una vettura che precipita. Questo ultimo episodio si è verificato in via Torelli, nel quartiere di Elce. Al volante dell’auto una donna, soccorsa dai vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour. Il veicolo, secondo quanto ricostruito, dopo essere andato a sbattere contro le barriere di protezione della carreggiata stradale, si è ribaltato finendo nel parcheggio condominiale sottostante, andando a sua volta a colpire un’altra autovettura parcheggiata. La conducente della vettura precipitata è rimasta incastrata nell’abitacolo, pertanto è stato necessario l’intervento del 118 che, grazie al personale dei vigili del fuoco, che ha provveduto a recuperare l’automobilista per poi poterla trasportare all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è stata portata per accertamenti. Non avrebbe riportato particolari conseguenze. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso e la messa in sicurezza della sede stradale. Due incidenti analoghi in due giorni, fortunatamente con epiloghi non drammatici. Anche nel caso di Porta Pesa, infatti, il conducente della vettura ha riportato lievi traumi. In quel caso, ad aiutarlo ad uscire dall’abitacolo, era stato un passante.