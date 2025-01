L’albero si spegne: appuntamento al prossimo anno

Con gli appuntamenti dedicati alla Befana si è conclusa anche questa edizione di “Luci sul Trasimeno“ ed è calato il sipario sull’albero di Natale più grande del mondo. Una manifestazione che, ancora una volta, ha saputo portare migliaia di visitatori e turisti nella capitale dei “Borghi più belli d’Italia”. Per i bilanci, dicono gli organizzatori, c’è tempo, ma i gemellaggi con la Repubblica di San Marino e la città di Cortona con il “Wonder Show” luminoso sulla Rocca del Leone e sul lago e alla prima volta di “Chocolake” sono giù successi evidenti ed acquisiti. Ieri, appunto, la chiusura con la Befana protagonista a tutto tondo anche all’omaggio organizzato dal gruppo Avis di Castiglione del Lago: dolci e gadget per tutti i bambini. Nel pomeriggio, poi, le ultime due accensioni dell’albero in acqua, punta di diamante degli eventi natalizi. La chiusura poco prima delle 20, alla presenza delle autorità e di tutti i volontari dell’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” che per un mese hanno dato vita alla manifestazione: il saluto all’albero e l’appuntamento al 2025. Ha chiuso i battenti anche il “Villaggio dei mercatini” lungo la passeggiata del Belvedere che, con la sua offerta di prodotti tipici alimentari e artigianali, ha chiuso i battenti.