L’acropoli da tutelare: "I motoraduni in centro?. Così sono ‘stressanti’"

"Penso che questo tipo di iniziative in piazza IV Novembre siano belle se fatte una o due volte all’anno. Se vengono organizzate in maniera ripetitiva sono stancanti per operatori, residenti e turisti".

Sono le parole che utilizza l’assessore al Turismo, Fabrizio Croce, per commentare l’ultimo raduno motociclistico che ha preso il via dalla piazza più importante di Perugia, dove si trova la Fontana Maggiore, uno dei monumenti più apprezzati nel nostro Paese. E non solo. Va premesso che il raduno di domenica si sé svolto per una causa nobile, quella di ricordare – come accade da 14 anni - Fabio Celaia, giovane motociclista, che ha perso la vita sul Monte Peglia il 7 agosto del 2011. Da quel giorno, il papà Eros, ha dedicato la sua vita, con l’Associazione Motoincontro Fabio Celaia, a promuovere la sicurezza sulle due ruote. Fatta la premessa, la riflessione dell’assessore Croce prosegue ed è legata all’overbooking di eventi dedicati a motore che da anni si svolgono in piazza IV Novembre.

"Bisogna avere la capacità di individuare altri luoghi per i raduni motoristici – spiega Croce – poiché al di là del rumore e dell’inquinamento che provocano, credo non sia dignitoso che vengano sempre effettuati nella piazza principale della città. In centro ci sono altri spazi adeguati per dare più respiro anche a questo tipo di eventi - prosegue -: fare qui sempre certe iniziative squalifica la piazza a la riporta agli anni ‘50; sembra diventata la piazza del mercato". Croce ricorda poi che "un calendario è già stato stilato dalla precedente amministrazione e non useremo certo l’accetta nel rivederlo, ma il buon senso sì. Dovremo ricalibrare qualcosa, affinché sia più armonico con le parti storiche della città, non solo quelle del centro storico. Dobbiamo in conclusione ragionare su soluzioni alternative per fare quel salto di qualità che è assolutamente necessario".

E a testimonianza della bontà dell’iniziativa, ci sono le parole dell’assessore alla Mobilità, Pierluigi Vossi. "Ringrazio tutti ed Eros Celaia in particolare – ha detto – Questi sono momenti di riflessione su quanto può fare un’associazione come questa in ricordo di Fabio per sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale. Noi – conclude Vossi - come amministrazione abbiamo tutto l’interesse nel migliorare la vivibilità delle strade e nel realizzare progetti di educazione stradale nelle scuole anche con il prezioso contributo del Motocincontro Fabio Celaia".