La vita di clausura nel calendario delle monache

Il Cantico delle Creature di San Francesco: storie e immagini di laboriosità, preghiera e vita di “clausura” nei 12 scatti della sesta edizione del calendario del monastero di Santa Veronica Giuliani delle monache clarisse cappuccine. Foto inedite realizzate dalle nove sorelle del monastero con la collaborazione del fotografo Enrico Milanesi corredate da frasi e pensieri per ogni mese del 2025. Immagini catturate nel silenzio del monastero da una stagione all’altra, di giorno e di notte come quella che ritrae una tartaruga che procede lenta su un vialetto accanto all’orto dove sullo sfondo si scorge l’immagine di una sorella che cammina e prega. Una immagine simbolo che racchiude tutto il senso della vita lì dentro e fuori: la lentezza e meditazione come virtù. Il nuovo anno sarà ancora scandito da “Laus Deo” (due parole scritte ripetutamente dalla Santa a conclusione di lettere e delle pagine del suo diario), 12 mesi, 12 fotografie, 12 frasi della Santa da leggere e meditare. Una iniziativa editoriale unica nel suo genere, che si ripete con successo negli anni, ideata e promossa dall’associazione “Le Rose di Gerico (impegnata nell’accoglienza dei pellegrini che giungono a Città di Castello per visitare i luoghi di Santa Veronica) dal desiderio di far entrare nelle case e nei luoghi di lavoro la conoscenza della Santa, degli spazi più intimi del Monastero e dei momenti di vita comunitaria delle suore. "Il tema che abbiamo scelto quest’anno si riallaccia al Cantico delle Creature di San Francesco che nel 2025 compirà 800 anni – ha precisato la Badessa, Suor Chiara –. Ogni mese troverete preghiere e laudi tratte dal Diario di Santa Veronica, insieme ad esse le foto - scattate interamente da noi - vi faranno entrare nel nostro piccolo creato, reso partecipe della nostra offerta e preghiera quotidiana".