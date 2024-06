La tragedia di Anna Cappannelli: oggi l’autopsia, slittano i funerali

GUBBIO – Mentre la città fatica ad accettare un altro incidente mortale avvenuto lungo la cosiddetta “variante” – la ss 219 “Pian d’Assino – prosegue l’iter burocratico e legale per chiarire con certezza le cause del sinistro in cui ha perso la vita l’eugubina Anna Cappannelli. Come predisposto dal pubblico ministero, si svolgerà infatti nella giornata di oggi l’autopsia da parte del medico legale Tomassucci sulla salma della 77enne eugubina, che era arrivata al “Santa Maria della Misericordia” di Perugia con l’elisoccorso, entrando in codice rosso e poi ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. Slitteranno probabilmente di un paio di giorni i funerali della donna, inizialmente previsti per mercoledì e che si svolgeranno con ogni probabilità nella chiesa della Madonna del Prato di Gubbio. Ciò che resta è la sicurezza di una strada ben poco sicura, che ha già mietuto 19 vittime dall’inaugurazione avvenuta nel 2005, spesso causati dall’eccessiva velocità. Deve essere una priorità per la futura amministrazione: si deve obbligatoriamente intervenire.