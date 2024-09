La storia? È dei bambini. Torna ’Imparare al Museo’

È stata presentata l’offerta didattica del Museo Civico Palazzo dei Consoli e della Gubbio Cultura Multiservizi. L’iniziativa "Imparare al Museo" arriva infatti alla 26° edizione, con una ricca proposta di visite e attività didattiche che hanno l’obiettivo di far conoscere e scoprire le radici e la storia della città ai bambini. Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore alla cultura del Comune di Gubbio Paola Salciarini, l’assessore ai servizi sociali Lucia Rughi, il direttore del Museo Civico Roberto Borsellini e Catia Mariani per la Gubbio Cultura Multiservizi. Sono cinque i luoghi e i musei coinvolti: Palazzo dei Consoli, da dove è partita l’idea poi ampliata nel tempo, Palazzo Ducale, Teatro Romano e Antiquarium, il Museo della Civiltà Contadina e i Laboratori tecnologici Digipass, ma verrà toccata anche gran parte del centro storico eugubino. Circa quaranta i percorsi tra laboratori di vario tipo e visite guidate, per un’iniziativa che ha mantenuto un’attrattiva costante nel corso degli anni: "Quest’anno Imparare al Museo" compie 26 anni, e posso dire che negli anni abbiamo ospitato circa 50mila ragazzi, ha dichiarato Catia Mariani. Gli assessori Salciarini e Rughi parlano invece di una "collaborazione importante tra l’amministrazione e le scuole, che dà modo ai bambini di varie età di approcciarsi ai musei e alla nostra cultura e di stimolare la loro curiosità e la capacità di pensiero critico". Le esposizioni non sono una novità per il Museo Civico, e in questo modo l’arte e la cultura possono arrivare fino ai più piccoli: "Negli ultimi anni abbiamo sviluppato tante iniziative, anche per le scuole", ha concluso Borsellini. Federico Minelli