La squadra "Gas" vince il torneo promosso dal Basket Gubbio

GUBBIO – Si è conclusa la terza edizione di “Gara 9”, il torneo di basket 3v3 organizzato dal Basket Gubbio per omaggiare e ricordare Giovanni Pierotti nel giorno del suo compleanno (16 luglio), giovane cestista scomparso improvvisamente nel maggio 2022. Una tre giorni di sport, divertimento e condivisione che si è tenuta presso il campetto della Madonna del Prato, vista l’indisponibilità dello spazio antistante la scuola media “O. Nelli”, al momento impegnato in lavori di riqualificazione. Delle sedici squadre partecipanti, divise in due gironi da otto ciascuna, ne è uscita vincitrice “G.A.S.”, composta da Lorenzo Paciotti, Giovanni Cappannelli, Gabriele Mariotti (mvp del torneo) e Marco Gasparini, a conferma di come lo sport possa essere veicolo di unione tra diverse generazioni. Assegnata una borsa di studio in denaro a un tesserato del Basket Gubbio che si è distinto per impegno sportivo, scolastico e sociale, in questo caso a Davide Anastasi, classe 2005, "per incarnare i valori che la nostra società con il lavoro quotidiano si prefigge di raggiungere".