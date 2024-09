La Sir si presenta : "Fare ancora la storia"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

A pochi giorni dal via ufficiale della stagione si è tenuta la presentazione della nuova squadra della Sir Susa Vim Perugia che ha cambiato poco rispetto allo scorso anno quando ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Italia, in Europa e nel mondo. La carovana bianconera si è ritrovata lunedì mattina nel Salone d’Onore della Regione Umbria per il saluto istituzionale e alla sera ha voluto condividere insieme agli sponsor le sensazioni positive della nuova annata agonistica. Il messaggio che arriva è chiaro e forte: "Continuiamo a vincere e a scrivere la storia"

A meno di una settimana dalla ventinovesima edizione della Supercoppa italiana che andrà in scena a Firenze, le protagoniste serrano i ranghi per affrontare l’evento che assegnerà il primo titolo della stagione. Sabato 21 settembre alle ore 15,30 Perugia aprirà le danze contro Piacenza, partita trasmessa in diretta da Rai Sport, mentre alle ore 18 si sfideranno Trento e Monza; domenica 22 settembre alle ore 18 è in programma la finalissima. Nella stagione passata, i block-devils hanno fatto incetta di trofei, la formazione guidata da coach Angelo Lorenzetti è partita bene incamerando la prima competizione in calendario ed ora cerca di ripetersi andando a caccia del sesto titolo, dopo quelli conquistati nel 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023. Piacenza è alla seconda partecipazione mentre Trento è la veterana benché vanti solo tre vittorie, per Monza si tratta della seconda partecipazione. Nell’ultimo periodo di preparazione si sono svolti diversi test sul campo, gare che hanno visto gli umbri esultare in due tornei (Lublino e Jesi) misurandosi prevalentemente con squadre straniere. Non altrettanto positivo il momento degli emiliani che hanno perso nel torneo di contro Trento in quattro set e poi hanno dovuto cedere il passo nel torneo di Montichiari in semifinale contro Verona in quattro set e poi nella finale di consolazione contro Modena al tie-break.