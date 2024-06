La Comunanza Agraria elegge leader e consiglio

GUALDO TADINO – Tempo di votazioni anche per la Comunanza Agraria Appennino Gualdese chiamata, domenica 16 giugno, a votare l’elezione del nuovo presidente e consiglio direttivo, che resteranno in carica fino al 2029. Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede della Comunanza (all’incrocio tra via Calai, viale don Bosco e via della Resistenza) dalle 9 alle 19,00. Come candidata alla presidenza si ricandida la presidente uscente Nadia Monacelli (foto) che, con riguardo alle vertenze aperte con Rocchetta ha dichiarato: "La Comunanza, un po’ come tutti a partire dalla cittadinanza, è stanca dei contenziosi giudiziari e vorrebbe fortissimamente chiudere questa stagione per ricominciarne una nuova votata alla collaborazione ed alla realizzazione di progetti condivisi. Ma il punto di partenza è la risoluzione delle vertenze con l’azienda Rocchetta. Visto che fino ad ora le varie intermediazioni non sono servite a nulla, il nuovo consiglio di amministrazione cercherà di avviare un dialogo diretto con l’azienda per cercare un punto di incontro che soddisfi entrambi e che chiuda definitivamente la stagione dei ricorsi e controricorsi che fino ad ora non ha portato a nessun risultato definitivo. Soltanto dopo che i due soggetti direttamente interessati alla valle (Rocchetta ha l’acqua e la Comunanza ha i terreni soggetti ad uso civico) avranno trovato una intesa, il dialogo verrà esteso alle altre istituzioni per condividere i progetti di ripristino dell’area devastata dall’alluvione del 2013".