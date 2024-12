La Chiesa scende in strada in attesa del Giubileo

Il Giubileo a Perugia inizia da piazza Italia. L’arcivescovo Ivan Maffeis ha convocato la comunità per un momento di ascolto della città. Appuntamento il 29 alle 10.30 ai Giardinetti poi si andrà in Cattedrale, dove alle 11 verrà celebrata la messa. A Città della Pieve, il vescovo presiederà la messa alle 18; la celebrazione sarà preceduta anche in questo caso da un momento di ritrovo al Monastero di Santa Lucia, per recarsi poi insieme nella Concattedrale. Sempre domenica prossima, alle 15, è prevista una celebrazione anche nel Carcere di Capanne, con il conferimento della Cresima da parte dell’arcivescovo ad una giovane donna. All’Anno Santo è dedicata la Lettera pastorale di Maffeis con il titolo “Sentieri di speranza”.

Le celebrazioni per il Natale: Maffeis martedì presiede la messa alle 24, preceduta alle 23.15 dalla preghiera dell’Ufficio delle Letture. Mercoledì, alle 11, sarà il parroco, don Marco Briziarelli, a presiedere la celebrazione del giorno di Natale in cattedrale, mentre il vescovo celebrerà nella residenza per anziani di Fontenuovo. Martedì 31, alle 18, il Canto del Te Deum di ringraziamento e mercoledì primo gennaio, alle 18, il Veni Creator. passando all’anno nuovo, domenica 5 gennaio, alle 15.30, la tradizionale Sacra rappresentazione dell’arrivo dei Magi, con inizio in piazza Italia alle 15.30 e l’avvio verso Piazza IV Novembre. La rappresentazione ha per titolo “Arrivano i Magi, pellegrini di Speranza“. Lunedì 6 alle 11 Epifania in Duomo.