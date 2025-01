Itts Volta: aumenta l’offerta quadriennale. Da settembre saranno attivi nuovi corsi

L’istituto tecnico tecnologico statale Volta amplia l’offerta formativa del percorso quadriennale portando a quattro i corsi che saranno attivi da settembre: chimica, elettronica, informatica e grafica. In occasione dell’apertura delle iscrizioni l’Istituto, in collaborazione con l’Its Umbria Academy, ha organizzato un aperitivo per presentare la nuova offerta formativa.

Durante l’incontro, che si terrà domenica dalle 11 nella sede dell’Its Umbria Academy in via Fontivegge 55 a Perugia, i partecipanti avranno modo di approfondire i percorsi formativi quadriennali "progettati – spiega la dirigente Fabiana Cruciani – per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e preparare i giovani a una carriera professionale di successo".

I corsi quadriennali, al termine dei quali gli studenti ottengono il diploma superiore, prevedono un primo biennio focalizzato sulle competenze di base e interdisciplinari e un biennio tecnico-specialistico con laboratori, progetti e stage in aziende locali e nazionali con le quali l’Itts ha rapporti consolidati nel tempo.

L’obiettivo è garantire agli studenti una preparazione orientata sia al proseguimento degli studi universitari e/o della formazione tecnica specializzata negli Its, sia all’accesso al mondo del lavoro.