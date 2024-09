Incendio nell’autodemolizione. Fiamme e fumo denso altissimo

Perugia, 17 settembre 2024 – Incendio nell'autodemolizione Ciotti a Deruta. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, 17 settembre. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco con 2 autopompe e 2 autobotti dalla sede centrale di Perugia e dal distaccamento di Todi. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Incendio nell'autodemolizione a Deruta, i vigili del fuoco domano le fiamme

Numerose le chiamate al 115 per l’allarme dovuto all’alta e densa colonna di fumo generata dall’incendio e ben visibile anche da grande distanza, addirittura dalla superstrada molto vicina al deposito di auto rottamate.

L’incendio è stato poi domato rapidamente. Al momento l’ARPA è sul posto per effettuare i rilievi del caso e valutare eventuali azioni necessarie per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i carabinieri di Todi.