In migliaia a spasso tra Fiere e Retrò. La ricca domenica del centro

Il profumo del croccante e delle mandorle tostate e quello dei mobili e degli oggetti dal sapore vintage. Si preannuncia una domenica tutta da vivere, sotto il cielo tifernate: oggi nelle piazze principali e nel percorso attorno alle mura convivono i 200 banchi delle Fiere di San Florido e altri 100 stand del mercatino di Retrò. Una combinazione che attirerà a Città di Castello centinaia di visitatori sulla scia del trend che ha visto tantissime persone sin da venerdì visitare le fiere di San Florido in questa edizione baciate da un tiepido sole autunnale.

Fino a stasera i 230 espositori delle fiere offrono un’ampia e variegata offerta merceologica, ma la passeggiata nel cuore della città sarà ancora più ricca oggi perché si aggiungono l’apertura straordinaria dei negozi del centro storico, e l’edizione di novembre di Retrò, che si terrà in piazza Garibaldi con la partecipazione di circa 100 antiquari, rigattieri, collezionisti e hobbisti. Un tour tra curiosità e specialità, gastronomia e oggettistica varia per ogni gusto: lungo le mura in tutto 62 operatori dell’abbigliamento, 20 di dolciumi, e tanti altri stand compresi quelli delle associazioni.

Le fiere accolgono inoltre due aree speciali: una riservata al mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici, con 15 espositori in piazza Gabriotti (cibo pugliese, formaggi lombardi e polenta, culatello di parma, lampredotto fiorentino, gorgonzola fresco, prodotti sardi) e dell’animazione e dei giochi per bambini, in piazza Fanti. In piazza Garibaldi invece l’edizione mensile di Retrò che sin dalle prime ore del mattino attira gli appassionati alla ricerca del pezzo più pregiato... "Dopo gli eventi che hanno inaugurato l’autunno di Città di Castello questo è un week-end che permetterà a un pubblico di tutte le età, dai tifernati agli altotiberini che visitano tradizionalmente la città nel periodo della festa patronale, di vivere giornate intere nel nostro centro storico, tra tanti interessi e curiosità _ si legge in una nota del Comune _ Un ideale trampolino di lancio per il ‘Natale in città’, la carrellata di eventi con cui trascorreremo le prossime festività nel segno del divertimento e delle novità, che quest’anno inizierà prima, il 30 novembre".