In corsa per la fascia. Quattordici candidati per cinque Comuni

Sono cinque i Comuni dell’Altotevere che domani e domenica sono chiamati alle urne per il rinnovo del sindaco, della giunta e del relativo consiglio comunale al governo per i prossimi cinque anni. Si vota a San Giustino, Citerna, Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone. In tutto i candidati a sindaco sono quattordici e, tra volti nuovi e altri ‘noti’ della politica locale, sono solo due le donne che corrono per la fascia tricolore mentre sfiorano i centosessanta nomi gli aspiranti consiglieri comunali. Il territorio più grande che va al voto è quello di San Giustino dove sono in tre a contendersi la ‘poltrona’ e quasi cinquanta quelli presenti nelle varie liste. I cittadini possono scegliere tra Stefano Veschi per “San Giustino Partecipa“, area centrosinistra (in lista ci sono due componenti dell’attuale giunta di Paolo Fratini). In zona centro si ricandida Fabio Buschi (già sindaco dal 2004 al 2014) a capo della lista Communitas mentre il centrodestra punta tutto su “San Giustino nel Cuore“ con la lista capeggiata da Corrado Belloni, che già si era candidato nel 2014. A Citerna il sindaco uscente Enea Paladino con “Civica libera tutti“, area centrodestra, tenta il secondo mandato. Dall’altra parte centrosinistra diviso tra i due candidati Alessandro Capacci di “Insieme Possiamo“ ed Eleonora Della Rina con la lista “Citerna Risorsa dell’Umbria“. Quattro aspiranti sindaco e centrosinistra super diviso anche a Pietralunga. L’attuale sindaco Mirko Ceci – sostenuto da Azione, Democratici e Socialisti– corre con “Uniti per Pietralunga“ per il quarto mandato di fila e se la dovrà vedere con Francesco Rizzuti di “Vivo Pietralunga“ (Pd e Psi), in lizza anche l’ex sindaco Luca Sborzacchi (in carica dal 1999 al 2009) a capo di “Progetto Pietralunga“ mentre il centrodestra è rappresentato da Gianluca Ortali, che si schiera alla guida di “Un’altra Pietralunga“. Corre per il terzo mandato a Montone il sindaco Mirco Rinaldi (che cinque anni fa venne eletto con oltre il 92% dei consensi) a capo della lista “Energia e Passione“; a sfidarlo sarà per il centrodestra Elisa Molinari, già presente sui tavoli dell’opposizione consiliare, che propone il suo “Patto per Montone“. Al voto anche il più piccolo dei cinque Comuni dell’Altotevere, quel Lisciano Niccone dove fino all’ultimo momento Gianluca Moscioni sembrava il solo candidato (sarebbe dunque stato il vincitore per la terza volta, è al governo dal 2014). Ma per il centrodestra è sceso in campo Cesare Sassolini, una lunga esperienza da consigliere comunale di opposizione a Città di Castello nei tavoli di Forza Italia, che corre a capo di Lisciano Libera. Cristina Crisci