Il vescovo Maffeis ringrazia le uniformi: "Lavoro importante per la comunità"

Celebrata ieri in Duomo la messa interforze in preparazione al Natale. Al tradizionale appuntamento religioso, organizzato dal comando militare dell’Esercito Umbria e officiato dal vescovo Ivan Maffeis, erano presenti i comandanti regionali di esercito, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato, penitenziaria, vigili del fuoco, Croce rossa italiana, corpo militare dell’Ordine di Malta, polizia provinciale e municipale, associazioni combattentistiche e d’Arma. Maffeis si è soffermato sul valore della pace, rilanciando le parole del Papa. Da qui l’invito "a non perdere uno sguardo di fiducia, tenendo sempre presente il principio di solidarietà come fondamento del nostro agire".

La cerimonia si è conclusa con la lettura della preghiera alla Patria e con uno scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie. Maffeis ha ringraziato le uniformi, ricordando l’importante ed essenziale lavoro che svolgono ogni giorno per il bene della comunità. "La nostra convivenza sociale – dice il vescovo - si basa su risorse morali di cui voi siete portatori ed interpreti. Risorse che fondano l’incontro, la volontà di camminare insieme, la stima reciproca".