Il vescovo incontra i malati in ospedale

TERNI Il vescovo Francesco Soddu ha fatto visita a malati e operatori sanitari dell’ospedale Santa Maria, nell’imminenza del Natale. "Dopo l’incontro con la dirigenza – fa sapere la Diocesi – all’interno del nosocomio il vescovo Soddu, accompagnato dal cappellano padre Angelo Gatto, dal secondo cappellano padre Ghonzalo, dai collaboratori della cappellania e dalle suore Missionarie Identes, ha visitato il dipartimento di Medicina nucleare e di diagnostica, la Radioterapia oncologica, il Centro Salute Donna, i reparti di Oncologia, Urologia, Endocrinologia e Diabetologia, Medicina Interna, Cardiologia, Pediatria e Neonatologia, il dipartimento Cardo Toraco Vascolare. Per ogni malato il vescovo ha avuto parole di conforto e di incoraggiamento, augurando una pronta guarigione e un sereno Natale nella pace e gioia del Signore e assicurando assidue preghiere per tutti i malati". "A pazienti, medici e operatori sanitari ha impartito la benedizione durante la visita – continua la Diocesi – Ai medici e operatori sanitari ha rivolto parole di encomio per il lavoro e l’attenzione prestata ai malati, in particolare nei periodi che sono stati difficili dal punto di vista sanitario, ma soprattutto di sofferenza sotto l’aspetto umano. Particolamente festoso e gioioso l’incontro con i bambini nel reparto di Pediatria e con le puerpere e i loro bimbi nati da pochi giorni".