Il ribaltone di Bastia Umbra. Pecci vuole cancellare il passato: "Una città di tutti ora è possibile"

"Si apre una nuova stagione amministrativa per Bastia". Sono le parole di Erigo Pecci che, alla guida di una coalizione civico progressista, ha battuto il sindaco in carica Paola Lungarotti e l’amministrazione di centrodestra che governava dal 2009. Pecci che ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno creduto in lui e nel suo gruppo che ha portato avanti con forza il messaggio che un’altra Bastia è davvero possibile. "Il nostro compito sarà quello di rappresentare Bastia nella sua interezza, tutti, chi oggi ci ha sostenuto e ci ha permesso di conseguire questo grande risultato, e soprattutto, chi oggi non ha creduto in noi e nel nostro progetto, quelli ai quali non siamo stati bravi nel farci comprendere o ascoltare – dice Pecci – Dobbiamo creare una città di tutte e tutti, in cui nessuno si senta escluso e tutti si sentano coinvolti nel suo processo di sviluppo, perché solamente uniti riusciremo a fare il bene della nostra amata Bastia. Noi saremo aperti con tutti perché questo è ciò di cui la nostra Città ha bisogno, condivisione, ascolto, dialogo e partecipazione, per superare quella polarizzazione politica e culturale che imbarbarisce i nostri tempi e di cui, purtroppo, Bastia è rimasta vittima. Ora – conclude il nuovo sindaco -si apre una stagione nuova, uno scatto in avanti della collettività, il cui focus principale sarà esclusivamente benessere della nostra città. "Sebbene avessimo sperato in un esito diverso, rispettiamo la volontà degli elettori che hanno scelto un altro percorso per il nostro futuro". Queste le parole di Paola Lungarotti che ha rivolto congratulazioni alla coalizione progressista e al neo eletto sindaco Pecci per la vittoria ottenuta con l’augurio che sappiano guidare con saggezza e dedizione il Comune di Bastia Umbra, affrontando con coraggio le sfide che li attendono. Lungarotti che torna anche sulla campagna elettorale e sui motivi della sconfitta: "Questa campagna elettorale è stata vinta più per fortuna che per capacità. Onoro il senso di responsabilità che ha dimostrato Catia Degli Esposti che con umiltà e serietà insieme a me ha difeso forte l’obiettivo sopra alle meschinità, saremo dialetticamente propositive in Consiglio comunale. Responsabili, diversamente da coloro che per meri interessi personalistici non sono certamente meritevoli di camminare a testa alta per la nostra città".