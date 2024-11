Il regista Andrea Segre presenta il film “Berlinguer“

Grande attesa per l’arrivo del regista e documentarista Andrea Segre che oggi sarà in Umbria per presentare il suo nuovo film “Berlinguer. La grande ambizione, interpretato da Elio Germano (nella foto il regista e l’attore). L’appuntamento è per questa sera alle 21 al PostModernissimo a Perugia ma nel pomeriggio è previsto anche un incontro al Cinema Concordia di Marsciano, al termine della proiezione in programma alle 18. Questo secondo appuntamento è organizzato in collaborazione con Anonima Impresa Sociale, che continua a sostenere lo sviluppo del cinema in Umbria con tante iniziative anche al di fuori delle sale che la cooperativa porta avanti con continuità durante tutto l’anno.

Il nuovo film di Segre è un racconto biografico della vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer, in un momento cruciale della storia italiana e mondiale. Oltre a Elio Germano, che veste i panni del protagonista, nel film compaiono molti volti noti e cari al grande pubblico come quello di Andrea Pennacchi (che interpreta Luciano Barca), di Giorgio Tirabassi (che è Alberto Menichelli), di Elena Radonicich (qui Letizia Laurenti), di Paolo Calabresi (al quale è affidato il ruolo di Ugo Pecchioli) e altri ancora. Le musiche originali sono state composte dal cantautore sardo iosonouncane.

Questo evento fa parte della programmazione speciale che celebra i 10 anni dall’apertura del PostModernissimo, un esperimento che unisce un cinema, un hub culturale, un centro di contaminazione e un esempio di rigenerazione urbana imitato in tutta Europa.