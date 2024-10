Il professor Marco Carini assolto dai giudici di Milano

Il medico perugino, professore ordinario di Urologia all’Università di Firenze, Marco Carini (difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes e Lorenzo Zilletti) è stato assolto dal Tribunale di Milano dall’accusa, tra le altre, di corruzione, nel processo per dei presunti concorsi truccati. Nello stesso procedimento erano imputati, e sono stati assolti con formula piena, i professori Elio Franzini ed Enrico Gherlone, rispettivamente ex rettore dell’Università degli studi di Milano e quello attuale dell’Università Vita-Salute San Raffaele, accusati di aver pilotato, il primo, due concorsi banditi alla Statale per altrettanti posti in Urologia e il secondo solo per uno dei due. Per loro, imputati, a vario titolo, di turbativa d’asta e falso, la Procura di Milano, con i pm Carlo Scalas ed Eugenia Bianca Maria Maj Macario, chiedeva una condanna a 14 mesi per Franzini e 6 mesi per Gherlone. Il collegio della decima sezione penale, presieduto da Antonella Bertoja, ha assolto anche Stefano Centanni, professore ordinario della Statale e Francesco Montorsi, professore ordinario dell’Università San Raffaele anche loro accusati anche di corruzione. "Si esprime una grande soddisfazione - dichiara l’avvocato Fenyes - perché le contestazioni mosse erano molto e gravi erano anche le richieste di condanna della pubblica accUsa. E’ stato un processo lungo - prosegue il difensore di Carini - ma celebratosi con grande serenità delle parti, davanti a un collegio attento che ha approfondito tutti i passaggi dell’istruttoria ed era quindi a perfetta conoscenza delle carte processuali".