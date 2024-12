Il Natale si accende col ’Cantico’. Proiezioni di luce sulle Basiliche

Un Natale nel segno del Cantico delle Creature, nell’ottavo centenario della composizione da parte di San Francesco. Al Cantico saranno dedicate le proiezioni di luce che illumineranno le facciate di chiese e monumenti di Assisi: sono frutto del lavoro congiunto di grafici, storici dell’arte e lighting designer, supportati da strumenti digitali e dall’intelligenza artificiale. A ispirare i creativi anche affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco, le fonti francescane, il film "Fratello sole, sorella luna" di Zeffirelli e all’omonima canzone cantata da Claudio Baglioni, che fa da colonna sonora all’opera cinematografica. Idea ed eventi previsti sono stati illustrati ieri da Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Fabrizio Leggio, assessore al turismo del Comune di Assisi, Carlos Dodero, responsabile unità illuminazione architetturale di Enel X, Massimiliano Dragoni, direttore artistico DeMusicAssisi, rappresentanti di enti e associazioni che collaborano alla manifestazione. "Natale ad Assisi – ha sottolineato Proietti – è un’esperienza che non ha eguali, basato su un progetto culturale unico nel suo genere, calato nei centenari francescani, che porta tutta l’Umbria nel grande Giubileo del 2025". "Accenderemo le illuminazioni e l’albero in Piazza del Comune il 7 dicembre, alle 7 – ha spiegato l’assessore Leggio -, proponendo poi oltre 200 eventi in un mese, all’interno di un progetto che coinvolge tutta la comunità, sostenuto con fondi comunali". Nel cuore della città, ci saranno presepi artistici diffusii, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e nel chiostro della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Ad Armenzano, Petrignano e Tordandrea, i tradizionali presepi viventi per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico. Tra le novità, "DeMusicAssisi Winter Edition", festival di musica medievale con repertorio natalizio. Nel centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli, mercatini con prodotti artigianali e tipici di qualità. Tante le attrazioni per bambini, come il Trenino del Natale, la Casa di Babbo Natale, spettacoli itineranti, Babbi Natale marching band, artisti di strada, animazione con personaggi dei cartoni animati e tratti dalla letteratura.

Maurizio Baglioni