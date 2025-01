Il mito dei Fab Four con “BeatleStory“ a Spoleto

La magia dei Fab Four nello show più atteso del momento. Questa sera alle 21 arriva al Teatro Nuovo Menotti “BeatleStory“ (nella foto), spettacolo di straordinario successo che celebra il sessantesimo anniversario dell’album “Help!” e rende omaggio alla band più influente della storia della musica rock. BeatleStory è un live show che ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ‘62 al ‘70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi, partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai capolavori in studio, in due ore intense di capolavori come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude.

Lo show è scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti ed è suddiviso in sei set: Cavern Club - Beatlemania - Shea Stadium - Sgt Pepper - Summer of Love - Abbey Road. Ognuno di questi momenti rappresenta un diverso periodo che ha caratterizzato la storia dei Beatles. Con video d’epoca, costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e un’incantevole scenografia “BeatleStory“ diventa un ritratto fedele della band, unendo la storia dei Fab Four alla storia di un’epoca.

Lo show è stato ospitato in diverse trasmissioni tv, da “Viva Rai 2” con Fiorello a “Domenica In”. Per il direttore del Cavern Club di Liverpool "la performance e l’attenzione ai dettagli sono all’altezza delle migliori tribute band dei Beatles: uno spettacolo eccellente!" I biglietti sono in vendita su Ticketitalia.com