Il gruppo ’Abili Speciali’ sul palco internazionale

GUALDO TADINO – Ci sarà anche la compagnia "Abili speciali" della Croce rossa di Gualdo Tadino al primo G7 su inclusione e disabilità in programma ad Assisi. I gualdesi, accompagnati e supportati dai volontari del comitato della sede locale, propongono, alle 18 di domani, all’auditorium "G. Alessi" di Santa Maria degli Angeli, lo spettacolo teatrale "Di Vittoria in Vittoria… al tempo del Covid". Il gruppo teatrale si è formato nel 2013 sulla base di un’idea di Giuliana Calcagni, delegata dell’ associazione, con l’obiettivo dell’inclusione di ragazzi disabili attraverso alcune uscite settimanali programmate. Diverse le attività svolte. Come evoluzione del progetto, nel 2017, grazie alla collaborazione del regista Lorenzo Evangelisti, è nata la Compagnia teatrale "Abili speciali" ed è stato realizzato lo spettacolo "Di Vittoria in Vittoria", rivisto ed evoluto aggiungendo motivi nuovi relativi "al tempo del Covid". E’ stato totalmente ideato e scritto dai volontari del Comitato della Cri insieme a oltre quindici ragazzi con diverse disabilità. Considerata la scelta inclusiva dello spettacolo, prendono parte ad esso circa 40 persone tra attori, ragazzi con disabilità e altri volontari impegnati nella rete logistica. Oltre allo spettacolo la Compagnia alle 15 gestirà anche un laboratorio di teatro, dove i disabili saranno i veri docenti, e due workshop sul "teatro e disabilità" con la delegata Giuliana Calcagni e il regista Lorenzo Evangelisti.

Alberto Cecconi