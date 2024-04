Il cagnolino E Francesco commuove tutti. Aspetta per ore il padrone all’ospedale

Il cagnolino Francesco diventa protagonista sui social con una storia toccante e commovente. A Perugia lo conoscono bene tutti per la presenza fissa in centro storico e le sue passeggiate lungo Corso Vannucci e all’Arco Etrusco con aria allegra e disinvolta, l’orologio alla zampa, sempre al seguito del suo padrone. Ma stavolta il simpatico meticcio marrone è salito suo malgrado alla ribalta per una vicenda che ha commosso e preoccupato tutti e che sta facendo il giro del web e del social.

Nei giorni scorsi il padrone di Francesco si è sentito male ed è stato portato all’ospedale. E lì il dolce cagnolino lo ha seguito e lo ha aspettato per ore. La notizia è stata postata anche dall’Azienda Ospedaliera di Perugia che mostra una foto di Francesco da solo, in attesa. "Lui è Francesco. Ha aspettato il suo padroncino umano per ore ed ore davanti alla porta del triage, cercandolo con gli occhi ogni qualvolta si aprivano le porte" è scritto nel post, accompagnato da una riflessione: "Abbiamo tanto da imparare dai cani. Amore, fedeltà, prendersi cura di chi si ama giorno dopo giorno, nella quotidianità, con piccoli gesti. Soprattutto: bisogna prendersi cura di chi si ama. L’amore va alimentato. Una rosa non cresce se non le si dà l’acqua. Un cane non diventa così fedele se non lo si addomestica, se non gli si dà amore, giorno dopo giorno. A volte ci dimentichiamo in fretta quali sono le cose importanti della vita e lasciamo le rose più belle in un angolo, accantonate, ad avvizzire".

Decine le condivisioni e i commenti, ricchi di affetto e elogi per la bella lezione d’amore che Francesco ha regalato.