I risultati degli Invalsi. Gli studenti umbri faticano soprattutto in matematica . Più problemi alla Maturità

La preparazione degli studenti di terza media e quinto superiore è migliorata rispetto agli anni del Covid in Umbria, purtroppo però le due province umbre sono quelle in cui il divario di conoscenze tra i due cicli scolastici è più elevato, nel senso che gli studenti ‘impreparati’ in italiano e matematica sono cresciuti percentualmente di più alla fine del ciclo della secondaria di secondo grado, rispetto alla fine del percorso di primo grado. Sono questi alcuni dei risultati dei test Invalsi (prove scritte per misurare gli esiti di apprendimento di alcune competenze chiave) pubblicati ieri dal Sole "4 ore e che riguardano tutte e 107 le province italiane. Ed ecco che la prima sorpresa è Terni, tra le prime cinque realtà provinciali italiane, dove la percentuale di studenti con competenze inadeguate in Italiano è più bassa: solo il 29,9% degli studenti di terza media è risultata non avere voto ‘sufficiente’, in diminuzione di oltre due punti rispetto al 20/21. La situazione per la lingua italiana peggiora in quinto superiore: con competenze non adeguate risultano essere quasi 4 studenti su 10 (38,1%) con un aumento dell’8,3 per cento nel giro di 5 anni. A Perugia – sempre per quanto riguarda la lingua italiana – la situazione è simile in terza media: quasi sette ragazzi su dieci hanno conoscenza adeguata (67,4%), con una situazione stabile rispetto ai tempi del Covid. Ma alla fine delle superiori solo il 58% ha competenze sufficienti in italiano, un crollo di quasi dieci punti che fa di Perugia una di quelle il cui la differenza si ampia maggiormente in quattro anni. Qui l’unica consolazione è che rispetto al 20/21 quella percentuale è diminuita di 6 punti (era addirittura del 64%). Restando nella provincia perugina, in matematica gli studenti con competenze inadeguate sono il 36,5%, in diminuzione di due punti rispetto a quattro anni or sono. Salgono però al 46 per cento quelli con voto insufficiente in matematica che frequentano il quinto superiore. Anche qui la differenza tra i due cicli di studio è di dieci punti. Meglio anche per la matematica in terza mediaa Terni: il 66% (due studenti su tre) ha competenze adeguate (il recupero sfiora i quattro punti) e 41,5% di studenti inadeguati in quinto superiore. In media in Italia le competenze risultano inadeguate per il 40,1% degli studenti di terza secondaria di primo grado e per il 42,2% di quelli di quinta superiore. Nelle regioni meridionali questi va lori salgono al 45,9 e al 51,7 per cento. Peggio ancora in matematica, dove la media italiana è del 44,2% alla fine al primo ciclo e del 46,2% al termine del secondo.