Gubbio pronta al Torneo dei Quartieri. Modifiche alla circolazione per l’evento che coinvolge la città

È il weekend che precede il Torneo dei Quartieri e la città, che già si sta facendo bella con imbandieramenti e decorazioni varie, si prepara a vivere la massima espressione della vita dei quattro quartieri. Nei giorni che ci separano al 14 agosto, le associazioni dei quartieri (San Giuliano, San Pietro, San Martino e Sant’Andrea) organizzano cene ed eventi per assaporare, oltre ai piatti tipici della tradizione eugubina, anche quello spirito di comunità che si esalta in questo periodo, con le piazze cittadine che tornano ad animarsi grazie all’impegno e alla passione dei volontari. Il tutto in proiezione al 14 agosto, giorno in cui si svolgerà il Torneo. Si partirà alle 18, con i cortei storici dei quartieri che sfileranno per le vie cittadine partendo ognuno dalla propria piazza, per ritrovarsi in Piazza Grande (che quest’anno sarà ad ingresso gratuito) intorno alle 19:30, dove verranno accolti dalla “sonata” del Campanone e verranno giudicati dalla giuria di esperti che assegnerà poi il premio per il miglior corteo. Poi spazio ai tiri: i balestrieri dei quattro quartieri effettueranno un tiro di qualificazione su bersagli separati, con i migliori cinque punteggi che andranno poi a sfidarsi in un’altra serie di tiri su bersaglio unico, dal quale emergerà il vincitore che porterà a casa il palio, quest’anno realizzato dall’artista Maria Mancini. Non solo balestra, però, perché nel corso della manifestazione ci saranno anche le esibizioni delle due scuole di danza di Gubbio (Danz’Art e Scuola di Danza Città di Gubbio), oltre a quella del Gruppo Sbandieratori di Gubbio, per donare agli eugubini e ai visitatori la migliore immagine possibile della città. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, saranno diverse le modifiche alla circolazione che interesseranno il centro storico e le zone limitrofe. In gran parte del centro storico, infatti, vigerà il regime di divieto di sosta, con il parcheggio dell’Ex Seminario, lato destro, ed il parcheggio antistante la stazione di partenza della Funivia Colle Eletto, primo piano interrato, che saranno riservati alla sosta dei veicoli muniti di contrassegno di circolazione all’interno della ztl. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook dell’URP.