Gubbio, parte la campagna elettorale. Città Futura al fianco della Proietti

Parte la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Si è parlato, nei giorni scorsi, di un agitato centrosinistra eugubino: mentre il Movimento 5 Stelle si è separato e ha presentato i propri candidati, proseguono le trattative interne e non tra i vari partiti e movimenti del campo largo. Il primo vero appuntamento eugubino in avvicinamento alle elezioni regionali sarà domani 9 ottobre alle ore 17:30 presso la Biblioteca Sperelliana. Si tratta di uno degli eventi partecipativi organizzati dalla coalizione di Stefania Proietti in tutta l’Umbria, finalizzato alla costruzione di un programma elettorale condiviso. Saranno presenti esponenti del centrosinistra eugubino e della candidata Proietti, e si concentrerà su temi chiave come economia e turismo, città e trasporti, energie e ambiente.

Saranno presenti anche rappresentanti della Rete dei Civici Umbri, alla quale ha recentemente aderito la lista civica eugubina Gubbio Città Futura, dopo la partecipazione di Leonardo Nafissi, Jacopo Cicci e Federica Cicci all’assemblea costituente tenutasi presso l’Hotel Giò di Perugia; anche Città Futura è infatti tra gli organizzatori dell’evento del 9 ottobre. "Questa scelta – sottolineano i consiglieri di Gubbio Città Futura – ci permette di consolidare le relazioni politiche già avviate a livello regionale e di dare un contributo concreto alla candidatura di Stefania Proietti per la presidenza della Regione Umbria. Con energia ed entusiasmo, siamo determinati a sostenere un centrosinistra forte, capace di riportare l’Umbria verso un futuro migliore, obiettivo strategico tanto per la regione quanto per la nostra città", si legge nel comunicato diramato, che prosegue: "Siamo entusiasti di entrare a far parte di una rete regionale che permetterà a Gubbio Città Futura di portare le istanze del nostro territorio all’attenzione dei livelli decisionali regionali, dove vengono prese le decisioni più rilevanti per i territori. Inoltre, respingiamo fermamente la narrazione volta a screditare il centrosinistra e Gubbio Città Futura, associandoci ingiustamente ai responsabili della sconfitta elettorale. I cittadini hanno ben compreso le diverse responsabilità delle parti in causa, distinguendo chiaramente le nostre posizioni".

Federico Minelli