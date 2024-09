Gubbio: mister Taurino soddisfatto dei suoi: "Bene la fase difensiva, si continua a lavorare"

Quello che resta di Gubbio-Ternana non può che essere un bilancio positivo, per tanti motivi. Il primo perché non si può sempre vincere e quando non si può farlo è sempre meglio non perdere; il secondo è perché i rossoblù hanno dimostrato ancora una volta un grande solidità difensiva, con Venturi – protagonista di un’ottima prestazione con due grandi parate, una per tempo – che ha ottenuto il terzo clean sheet in altrettante partite; in ultimo, c’è da sottolineare l’abnegazione dei ragazzi di Taurino, che sono riusciti a resistere agli attacchi di una Ternana che specialmente nel secondo tempo si sono fatti insistenti, dimostrando così di essere una squadra salda tatticamente e mentalmente. Il tecnico leccese commenta così lo 0-0 nel derby, analizzando in particolare la fase difensiva: "Ci stiamo lavorando, tutti i giocatori stanno facendo bene la fase difensiva, stiamo cercando di migliorare: abbiamo giocato contro una grande squadra, noi stiamo lavorando per provare a essere grandi, è dura e lo sappiamo ma dobbiamo avere questa determinazione e questa voglia". Non mancano, ovviamente, i margini di sviluppo, specialmente in una particolare fase di gioco: "Sono abbastanza contento di quello che ho visto perché c’è una crescita, abbiamo fatto uscite molto belle con qualità e idee, ma se vogliamo stare al passo si deve migliorare negli ultimi 30 metri, nella qualità e nella quantità delle giocate che proponiamo. Non mi aspettavo un avvio di stagione così – prosegue Taurino –, ma ci speravo perché i ragazzi hanno lavorato tanto e speravo che potessero essere ripagati con dei risultati. In questo momento stiamo mantenendo un buono standard di prestazione ma rimaniamo con la tuta da lavoro". Un miglioramento che deve passare anche dalla capacità di interpretazione dei vari momenti della partita: "L’ultimo quarto d’ora non abbiamo più letto la gara. Loro da grande squadra sono venuti giù in maniera aggressiva e secondo me c’è mancato qualche attacco diretto, potevamo costruire qualche situazione in più per far male". Dopo la domenica a riposo, si tornerà subito in campo per un’altra settimana di lavoro in vista di un’altra gara dall’alto coefficiente di difficoltà tecnico ed emotivo: il derby contro il Perugia al “Curi”. Sarà una sfida d’alta classifica, anche se è presto per parlarne, e i rossoblù di Taurino cercheranno un’impresa storica, quella vittoria che in casa biancorossa non è ancora arrivata.