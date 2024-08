gran finale del festival

Scende oggi il sipario sul Corciano Festival: alle 18.30 in piazza Innamorati si presenta il libro “Le parole che mi hai lasciato” di Giulia Baldelli, in dialogo con Monica Fanicchi (in caso di maltempo nella sala del Consiglio di palazzo Comunale). Alle 21 in piazza Coragino (in caso di maltempo al Teatro della Filarmonica) c’è il concerto di chiusura; “Renatissimo”, omaggio di Enzo De Caro (foto) a uno dei più grandi autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, Renato Carosone. De Caro sarà accompagnato dalla Corciano Festival Orchestra Lab diretta dal maestro Alessandro Celardi, ingresso a 5 euro, prenotazioni a 075.5188255).