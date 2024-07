Giro dell’Umbria, vince il perugino Cicognola

GUALDO TADINO – C’è grande soddisfazione tra gli organizzatori del "Giro ciclistico dell’Umbria", che ha visto presenti un centinaio di concorrenti provenienti da diverse regioni italiane. Promossa dal MC2 Bike in collaborazione con i comitati umbri Fci e Csen, con il patrocinio della Regione Umbria e dei Comuni di Gualdo Tadino. Fossato di Vico, Gubbio e Valfabbrica, la kermesse ha visto la sfida tra i ciclisti appartenenti alle categorie amatoriali maschili e femminili, che in 4 giorni hanno affrontato le tappe del cronoprologo nel ciclodromo della Piaggiola, del circuito della zona industriale nord, della "Ghigiano antiorario" di 78 chilometri e della suggestiva "cronoscolata dell’Ascensione" dalla città sino alla Valsorda. Enrico Bianchi, organizzatore e ideatore della manifestazione chiusasi con la festosa e partecipata premiazione di domenica, dice: "Arrivare a far correre 95 ciclisti non era facile; mandarli via felici era ancora più difficile: ci siamo riusciti e questo perché la MC2 BIKE è prima di tutto una famiglia. È stato un risultato inaspettato, per il quale vanno ringraziate tante persone che hanno collaborato a vari livelli. Ci dispiace solo se c’è stato qualche disagio, ma eravamo al primo anno". Il vincitore è stato Riccardo Cicognola del team perugino Alpin Massinelli con 4.06.42, seguito con 4.07.29 da Luca Testa dei "Folletti verdi" marchigiani e dall’abruzzese Stefano Scotti della Hair Galery con 4.07.29. Prima tra le donne l’aretina Michela Gorini, campionessa italiana.

Alberto Cecconi