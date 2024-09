Giornata senza auto a favore dell’ambiente

GUALDO TADINO - L’Amministrazione comunale ha ufficializzato l’adesione della città alla "Giornata senza auto", iniziativa che punta a favorire la mobilità sostenibile e la socialità urbana, considerate parte integrante della settimana europea della mobilità. Per cui, nella giornata di domenica, invita a non usare l’automobile per recarsi verso il centro storico, dove sono in programma iniziative di grande richiamo per i gualdesi, perché ci sono il "pranzo del portaiolo" seguito dalle prove delle corse dei somari lungo il percorso che verrà usato per i Giochi de le Porte di domenica 29. La popolazione è invitata a raggiungere l’acropoli "a piedi, in bicicletta, in monopattino, limitando il più possibile l’uso dell’automobile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e la lontananza dalla propria abitazione". Gli assessori comunali ai trasporti, Giorgio Locchi e alla cultura e istruzione, Gabriele Bazzucchi, riaffermano l’impegno "a promuovere forme di sostenibilità urbana a favore dell’ambiente che ci circonda e della sicurezza dei fruitori della città; un binomio fondamentale per vivere i vicoli, le piazze, le strade e i sentieri del territorio, godendo di panorami e scorci emozionanti".A.C.