Garage agricolo in fiamme. Rischio esplosione per bombolette e batterie

Fiamme in un annesso di Castel del Piano. Intervento dei vigili del fuoco, nella mattinata di ieri, in via del Motore per l’incendio che si è verificato in una struttura, adibita a magazzino e officina, dove si trovavano tre autovetture d’epoca, bombolette di vernice, batterie al litio e una bombola di acetilene che, confermano dal comando provinciale dei vigili del fuoco, hanno complicato le operazioni di spegnimento anche per il rischio di eventuali esplosioni. Rischio che è stato scongiurato dall’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre hanno spento l’incendio nell’edificio, in parte in muratura e in parte in lamiera, utilizzando acqua e liquido schiumogeno. Sono stati messi in sicurezza i materiali pericolosi e delimitato l’area con nastro segnaletico per impedirne l’accesso. La polizia di Stato era presente per gli accertamenti necessari a chiarire l’accaduto anche sulla base dei riscontri tecnici che i vigili del fuoco hanno potuto fare una volta concluso l’intervento per lo spegnimento delle fiamme.

Nell’incendio non sono rimaste coinvolte persone. È stata dichiarata la necessità di interventi immediati da parte del proprietario per lo svuotamento e la bonifica dell’immobile, che è stato interdetto all’uso fino al completamento delle operazioni della bonifica stessa.