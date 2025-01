Fronteggiati 250 “attacchi“ in Umbria, poi la protezione sui minori

Tutela della persona e in particolare dei minori dai possibili reati commessi online. Tutela del patrimonio di privati, imprese e istituzioni dalla criminalità finanziaria in rete. E ancora: contrasto al cyberterrorismo, protezione delle infrastrutture critiche informatizzate strategiche per il Paese. Sono le sfide affrontate dalla Polizia Postale anche in Umbria nell’ultimo anno. In base al report nazionale, reso noto proprio in questi giorni, in Umbria gli esperti della polizia postale hanno fronteggiato 250 casi di attacchi informatici a privati e ad aziende, 224 dei quali nella provincia di Perugia, 26 a Terni. Sono state cinque le persone indagate. Le indagini in ambito di contrasto alla pedopornografia e all’adescamento on line sono state 10, con 31 persone indagate complessivamente, 29 a Perugia e 2 a Terni. Quattro gli indagati in indagini di antiterrorismo, 12 i casi rilevati tutti nel Perugino. Sono stati 183 i reati contro la persona per i quali in 83 sono stati indagati, 69 a Perugia, 14 a Terni. Quasi 400, 377 esattamente, le frodi informatiche venute alle luce: 45 gli indagati, 36 a Perugia, 9 a Terni. Le truffe on line venute alle luce, invece, sono state 520 con 207 persone indagate, di cui 176 a Perugia.

Trentasei i reati postali con 3 indagati, 26 le contestazioni di altri reati a 4 indagati. La polizia postale può contare su una rete di 100 uffici territoriali coordinati dal Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica, inserito nella nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica del dipartimento della pubblica sicurezza, dedicata all’alta investigazione tecnologica e alle scienze forensi. Può contare su alcuni centri specializzati, come quello Anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, presidio di sicurezza per le pubbliche amministrazioni e le imprese strategiche del Paese; il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, in prima linea nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori sulla rete; il Commissariato di Pubblica sicurezza online, sito ufficiale della polizia postale e strumento di diretto contatto con i cittadini per informazioni, approfondimenti e aiuto, nelle situazioni più delicate.

elleffe