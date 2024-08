Francesco De Gregori porta note al Barton Park

Non poteva certo mancare il principe della canzone d’autore, Francesco De Gregori, nella stagione di “Moon in June” diretta da Patrizia Marcagnani e nel cartellone di “Sergino Memories”, il progetto del Comitato “Per Sergio Piazzoli” a dieci anni dalla scomparsa dello storico promoter perugino, per non far disperdere il patrimonio culturale e musicale a lui legato.

E così De Gregori sarà in concerto (già sold out da tempo) questa sera alle 21 all’Arena del Barton Park: a distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, questa estate il cantautore è infatti tornato in concerto con la sua band per più di 20 date, portando la sua musica in tutta la penisola. E Perugia non poteva certo mancare, per il forte legame, artistico e personale, con Piazzoli. Stasera sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993: accompagnata alla chitarra da Federico Fantuz proporrà brani del suo repertorio e anticipazioni live del nuovo album di prossima uscita. L’ultimo tour di De Gregori con la sua band è stato nella primavera del 2022 nei club mentre dal giugno 2022 al 23 dicembre 2023 si è esibito condividendo il palco con Antonello Venditti.