Forzano il bar e rubano alcolici. Arrestati all’interno del locale

SANTA MARIA DEGLI ANGELI – Due stranieri di 36 e 49 anni sono stati arrestati dai Carabinieri, sorpresi, in flagranza di reato, mentre stavano rubando e anche bevendo degli alcolici in un bar della zona, all’interno di una palestra. Un episodio che si aggiunge ad altri analoghi avvenuti negli ultimi tempi tra Santa Maria degli Angeli e Assisi. Tutto è partito dal fatto che il proprietario dell’esercizio commerciale aveva fatto numerose segnalazioni ai militari per episodi simili ai suoi danni. Così i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione. L’altra notte, intorno alle 2, hanno notato due uomini muniti di torcia che, dopo aver forzato una porta di emergenza, erano entrati all’interno del locale iniziando a prelevare bottiglie di alcolici. I militari sono a loro volta entrati e arrestato i due stranieri, domiciliati tra Assisi e Bastia Umbra, per furto aggravato in concorso. Uno dei due era già noto per altri reati contro il patrimonio.