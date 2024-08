Flash mob dei precari: "Basta discontinuità. Serve stabilizzazione"

Oggi alle 11 , in contemporanea con altre dieci mobilitazioni in altrettante regioni, è in programma un flash mob davanti all’Ufficio scolastico regionale in via Manuali. "Un esercito di supplenti - avvertono i promotori della protesta - salirà in cattedra a settembre, mentre 30.000 insegnanti preparati, già abilitati, inseriti nella GM 2020 per aver superato un concorso altamente selettivo, rischiano addirittura di non lavorare". I docenti ribadiranno anche a Perugia la loro richiesta: "assunzione".