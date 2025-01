Filo diretto con il Giappone. Summit a Roma

ORVIETO L’assessore comunale all’istruzione, Alda Coppola (foto), ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Orvieto all’incontro che si è tenuto a Roma nell’ambasciata del Giappone in Italia con gli enti locali italiani che hanno gemellaggi o scambi attivi con città giapponesi. Tra questi anche Orvieto che da più di 25 anni è gemellata con la città di Maebashi. Presenti 19 tra Comuni, Province e associazioni di 7 regioni italiane, rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma, dell’Ente nazionale del turismo Giapponese e della Fondazione Italia Giappone.

"Dallo scorso anno, dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza covid – spiega l’assessore Coppola – abbiamo ripreso proficuamente i rapporti con Maebashi e in occasione dell’ultima Giornata della Gentilezza abbiamo organizzato anche delle iniziative in omaggio ai legami con il Giappone. Ora, insieme ai nostri referenti di Maebashi, stiamo lavorando a dei progetti per sviluppare scambi commerciali e didattici tra le due città che possano coinvolgere quindi le imprese del territorio e i nostri giovani studenti. Anche per questo l’incontro che si è tenuto all’ambasciata giapponese è stato importante poiché ci consente di portare avanti questi interscambi nell’ambito di una cornice istituzionale più ampia a rappresentativa.

Nel corso dell’incontro, oltre a constatare l’interesse e la voglia reciproci di rinsaldare questi patti di amicizia, si è anche discusso della possibilità di promuovere le città italiane che hanno legami con il Giappone in occasione di Expo 2025 che si terrà nei prossimi mesi a Osaka. Stiamo lavorando alla valorizzazione dei gemellaggi che la nostra città intrattiene con la creazione di un comitato di coordinamento e la redazione di un nuovo regolamento ad hoc".