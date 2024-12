Festival delle Nazioni. Cambio al vertice

Dopo 19 anni il maestro Aldo Sisillo lascia la direzione artistica del Festival delle Nazioni. A succedergli è il maestro Massimo Mercelli, 65 anni, originario di Imola, flautista di fama internazionale, promotore culturale e figura di spicco della scena musicale contemporanea, porta con sé una visione innovativa e un’esperienza maturata in una carriera che lo ha visto collaborare con artisti e compositori leggendari, tra cui Philip Glass, Krzysztof Penderecki e Sofia Gubajdulina. La novità è stata comunicata ufficialmente ieri dalla presidente del Consiglio di Amministrazione Silvia Polidori col vice Rodolfo Pambianco alla presenza dei consiglieri del Cda, del sindaco, Luca Secondi e dell’assessore Michela Botteghi. "Per diciannove anni, il maestro Sisillo ha guidato il Festival delle Nazioni, portandoci alla scoperta di musiche e culture lontane. Grazie alla sua lungimiranza – ha detto la presidente – abbiamo potuto esplorare la ricchezza e la diversità delle culture musicali, arricchendo il nostro patrimonio culturale". La scelta del maestro Sisillo di lasciare il Festival è legata ad aggiornamenti legislativi e conseguenti incompatibilità con altri incarichi assunti: per lui è giunto un profondo elogio per lo straordinario contributo alla direzione artistica del Festival delle Nazioni. "È per me un onore immenso poter assumere la direzione artistica di un Festival così prestigioso. Sarà mio impegno proseguire e arricchire questa tradizione, valorizzando e facendo crescere anche il lavoro di chi mi ha preceduto, con nuove prospettive e collaborazioni", ha detto il neo direttore nel suo indirizzo di saluto.