Festa della Madonna del Soccorso. Raccolta fondi per restaurare l’edicola

MAGIONE - La Festa della Madonna del Soccorso e delle Noci, in programma a Magione da oggi fino a domenica, è nata quasi tre secoli fa per celebrare gli avvenimenti religiosi del santuario. Grande partecipazione è attesa per la processione che domenica mattina, dopo la santa messa delle 11, porterà come da tradizione l’effige della Vergine lungo le strade del paese. Iniziative, destinate a tutte le età, si succederanno durante le giornate di festa. Il programma è consultabile sui canali social del Circolo Aps Soccorso. Al centro di quest’edizione, organizzata dal circolo di Soccorso con il comitato parrocchiale di Villa-Antria, c’è anche l’obiettivo di restaurare - con una raccolta fondi aperta alla cittadinanza e alle aziende - l’edicola votiva dedicata alla Vergine in piazza del Santuario. La presentazione del restauro è prevista per domenica alle 18.30 al circolo. La campagna di donazione è già su Gofundme.