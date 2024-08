‘Facilitazione digitale’. C’è il servizio di assistenza

BASTIA UMBRA – È attivo il servizio di ‘facilitazione digitale’ nello spazio coworking in via Cesare Battisti. "Si tratta di un progetto – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Elisa Zocchetti - reso possibile grazie ai fondi PNRR con ‘facilitatori digitali’ qualificati che offrono assistenza gratuita e formazione, agevolando la risoluzione di questioni e ostacoli legati al mondo digitale. Vuole essere uno strumento di facilitazione nella compilazione di domande e modulistica relativa ai servizi offerti dal Comune come, ad esempio il servizio mensa, trasporto scolastico e i servizi per famiglie e minori. Inoltre, sarà possibile ricevere supporto su un’ampia gamma di servizi, tra i quali l’Identità Digitale (SPID e CIE), indirizzi e-mail e PEC, Passaporto Online, digitalizzazione di istanze e documenti. In futuro il servizio sarà costantemente implementato per offrire una maggiore copertura e supporto nell’accesso ai servizi offerti dal Comune (come Inps e Previdenza Sociale) rendendo lo sportello un punto di riferimento per i cittadini. Per poter usufruire del servizio senza attese e in totale riservatezza, i cittadini possono contattare il numero indicato al fine di fissare un appuntamento. "Oggi vengono richieste competenze digitali sempre maggiori per fronteggiare i problemi della quotidianità – aggiunge Zocchetti -, e avere un Ufficio preposto a disposizione della cittadinanza non può che essere uno strumento di aiuto". Lo sportello riaprirà il 20 agosto e sarà aperto ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e, nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 18. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 075 8138448 o collegarsi al sito internet del Comune.