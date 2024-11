Eurochocolate fa dolce Perugia. Occasione ghiotta per il turismo

"Abbiamo vinto la sfida di destagionalizzare il turismo a novembre a Perugia e in Umbria". Eugenio Guarducci, ideatore e organizzatore di Eurochocolate, guarda con entusiasmo alla trentesima edizione della dolce kermesse che, dopo un’assenza di 5 anni, torna in centro a Perugia, da oggi a domenica 24 novembre. Sarà un’edizione speciale che rimette in moto il tradizionale effetto moltiplicatore per la città con un forte impatto economico e turistico sull’intero territorio. I due week-end da tempo registrano il tutto esaurito nelle strutture alberghiere ed extralberghiere del Perugino e vanno a gonfie vele anche nell’Assisano e nel Trasimeno mentre ristoranti, bar e attività commerciali si preparano all’impatto dei golosi da tutta Italia. "Considerando la tendenza al last minute, si va dritti verso il tutto esaurito", commenta Guarducci. Eurochocolate fa il suo dolce rientro nell’acropoli con un’edizione che profuma di cioccolato e divertimento ironico, giocoso e scanzonato. La festa del trentennale punta forte sulla dimensione dell’intrattenimento con i Choco Buskers, pronti a invadere vie e piazze del centro, la Choco Street Band, la Choco Parade, il Circo Tic, tra performance di danza aerea, musica, giocolieri, artisti di strada, marionette e truccabimbi. Lo slogan “Sulla bocca di tutti“ ispirerà il grande palco di Piazza IV Novembre con divani colorati a forma di bocca, selfie, degustazioni e grandi ospiti come il pasticciere e conduttore tv Damiano Carrara che domenica presenta il suo libro “Naturalmente.

Tornano tutti i punti di forza della kermesse. Ed ecco la degustazioni del “Choco Lab“, guidate da maestri cioccolatieri ed esperti al Centro Alessi di via Mazzini con appuntamenti prenotabili online sul sito www.eurochocolate.com, con un costo di 5 euro a persona. Sempre più prestigioso è lo spazio dell’Eurochocolate World con un viaggio tra 33 produttori internazionali del cacao, in arrivo dal Centro-Sud America, dall’ Africa e dall’Asia, con attività quotidiane, incontri, assaggi e stand allestiti in via Mazzini.

Per la prima volta Eurochocolate rinuncia alle Sculture di cioccolato ("per l’aumento sconsiderato del prezzo del cacao e per evitare sprechi", dice Guarducci) mentre torna in grande stile il Chocolate Show, il più grande emporio di cioccolato a cielo aperto che si snoda lungo Corso Vannucci e vie limitrofe con 170 aziende e 5.500 referenze. C’è anche la collaborazione con la Galleria Nazionale dell’Umbria con ingressi ridotti per fondere cioccolato e cultura e si potrà partecipare a visite guidate al cantiere del Mercato Coperto, dove sta nascendo la Città del Cioccolato, il grandioso museo esperienziale dedicato a cacao e cioccolato, pronto nell’arco del 2025.

Sofia Coletti